РОАД: Больше половины автомобилей в России старше 10 лет

Уточняется,что за последние 10 лет в России стало больше автомобилей, чей возраст превышает 10 лет. По данным РОАД, если в 2015 году их было 48,9% от общего количества зарегистрированных легковушек, то в 2025 году уже 72,2%.

«Средний возраст автомобиля сейчас порядка 16-17 лет. Я думаю, что можно смело называть 17 лет», — заключил Подщеколдин.

Ранее в РОАД рассказали о разработке законопроекта, который предусматривает повышение транспортного налога для автомобилей старше 15 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

