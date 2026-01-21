РОАД: Больше половины автомобилей в России старше 10 лет
Автомобильный парк в России постарел почти вдвое. Об этом со ссылкой на презентацию главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина сообщает RT.
Уточняется,что за последние 10 лет в России стало больше автомобилей, чей возраст превышает 10 лет. По данным РОАД, если в 2015 году их было 48,9% от общего количества зарегистрированных легковушек, то в 2025 году уже 72,2%.
«Средний возраст автомобиля сейчас порядка 16-17 лет. Я думаю, что можно смело называть 17 лет», — заключил Подщеколдин.
Ранее в РОАД рассказали о разработке законопроекта, который предусматривает повышение транспортного налога для автомобилей старше 15 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РОАД: Больше половины автомобилей в России старше 10 лет
- Аэропорт «Домодедово» повторно выставят на продажу с понижением цены
- Россиянам подсказали, как не заразиться вирусами от устриц
- Уиткофф заявил, что 22 января вместе с Кушнером отправится в Россию
- Население не поймет: Зачем Польша отказалась от определений «муж» и «жена»
- Песков: Власти Подмосковья контактируют с владельцем пекарни «Машенька»
- «Чемодан без ручки»: Почему Трамп сдал курдов в Сирии
- Песков: Вопросы по Украине обсуждаются в закрытом режиме
- Споры про сборы: Как выход «Аватара 3» изменил подсчет кассы теневого проката
- В Новосибирске два человека пострадали при обрушении крыши ТЦ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru