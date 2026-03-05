Тротуары без курьеров: К чему приведут ограничения на передвижение электровелосипедов
С введением новых ограничений курьеры на электровелосипедах переместятся с тротуаров на проезжую часть, рассказала НСН Ксения Эрдман.
Запрет проезда по тротуарам для курьеров на электровелосипедах может стать общим федеральным решением, однако не все регионы в этом случае смогут своевременно фиксировать возможные нарушения, заявила в беседе с НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД России к 1 июля рассмотреть возможность ограничений на передвижение электровелосипедов по тротуарам. Эрдман подчеркнула, что это не наложит дополнительных ограничений на передвижение электросамокатов.
«Речь идет исключительно про курьерские электровелосипеды. Курьеров переносят на велоинфраструктуру, либо на проезжую часть. Нет никакого запрета, который бы касался передвижения по пешеходной зоне на электросамокатах частных, либо прокатных. Поэтому не стоит говорить о каких-то запретах или ожесточениях, в целом глобально ничего для рынка не меняется. Разговоры о том, что курьеры должны быть перенесены на проезжую часть, идут уже довольно давно. Теперь это просто будет зафиксировано неким постановлением. Будет единое федеральное решение», - сказала она.
При этом собеседница НСН не исключила, что в случае введения запрета на передвижение электровелосипедов по тротуарам зафиксировать нарушения будет не так просто.
«Нигде в регионах нет возможности это фиксировать с помощью городских камер. Единственный способ фиксации – с помощью сотрудников ГИБДД. Поэтому скорее получится, что фиксация будет, но не в том объеме, в котором перемещаются курьеры», - объяснила Эрдман.
Ранее она также сообщила «Радиоточке НСН», что один километр велодорожки вместе с проектированием обходится минимум в 300 тысяч рублей. При этом в России сегодня шесть тысяч километров велодорожек, а необходимо порядка 350-400 тысяч километров.
