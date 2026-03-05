Президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД России к 1 июля рассмотреть возможность ограничений на передвижение электровелосипедов по тротуарам. Эрдман подчеркнула, что это не наложит дополнительных ограничений на передвижение электросамокатов.

«Речь идет исключительно про курьерские электровелосипеды. Курьеров переносят на велоинфраструктуру, либо на проезжую часть. Нет никакого запрета, который бы касался передвижения по пешеходной зоне на электросамокатах частных, либо прокатных. Поэтому не стоит говорить о каких-то запретах или ожесточениях, в целом глобально ничего для рынка не меняется. Разговоры о том, что курьеры должны быть перенесены на проезжую часть, идут уже довольно давно. Теперь это просто будет зафиксировано неким постановлением. Будет единое федеральное решение», - сказала она.