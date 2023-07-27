«Автостат»: рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 15%

По данным агентства, самыми популярными люксовыми авто на вторичном рынке стали Bentley, занявшие больше 40% рынка. Отмечается, что продажи автомобилей этой марки составили 448 единиц. Серебро забирают итальянские Maserati с продажами в 230 штук. На третьем месте по популярности - Rolls-Royce со 192 проданными автомобилями, следом идет Lamborghini и 120 реализованных авто, Ferrari с продажами в 70 штук и Aston Martin и проданные 29 машин бренда.

Аналитики рассказали, что чаще всего люксовые авто приобретают жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Таким образом, суммарно на них приходится 73% люксового авто рынка.

Ранее японское издание Yomiuri сообщило, что Токио запретит поставлять в Россию новые и подержанные автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

