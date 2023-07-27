«Автостат»: рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 15%
За первую половину этого года россияне приобрели 1089 люксовых автомобилей с пробегом, что на 15% превышает показатели прошлого года, сообщило аналитическое агентство «Автостат».
По данным агентства, самыми популярными люксовыми авто на вторичном рынке стали Bentley, занявшие больше 40% рынка. Отмечается, что продажи автомобилей этой марки составили 448 единиц. Серебро забирают итальянские Maserati с продажами в 230 штук. На третьем месте по популярности - Rolls-Royce со 192 проданными автомобилями, следом идет Lamborghini и 120 реализованных авто, Ferrari с продажами в 70 штук и Aston Martin и проданные 29 машин бренда.
Аналитики рассказали, что чаще всего люксовые авто приобретают жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Таким образом, суммарно на них приходится 73% люксового авто рынка.
Ранее японское издание Yomiuri сообщило, что Токио запретит поставлять в Россию новые и подержанные автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru