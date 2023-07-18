«Заметят все!»: Моржаретто о последствиях запрета импорта японских автомобилей в Россию

Накануне японское издание Yomiuri сообщило, что Токио запретит поставлять в Россию новые и подержанные автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра. Такое решение может вступить в силу уже в начале августа. Моржаретто отметил, что большая часть поставляемых в Россию японских машин были оснащены двигателем более 1,9 литра.

«Россияне обязательно заметят отсутствие японских автомобилей в салонах. Стоит отметить, что речь идет именно о б/у авто, новые из Японии уже давно не поставляются. Жалко, конечно. Довольно большая масса машин поставлялась на наш рынок со вторичного рынка Японии. В основном у этих автомобилей был объем двигателя как раз больше 1,9 литра. Это все кроссоверы, все внедорожники. Пока что не попадают под запрет лишь седаны, хэтчбэки и маленькие кроссоверы. Сейчас российские продавцы в последнюю минуту попытаются заскочить в уходящий вагон, закупят побольше. Для российских покупателей будет сильно ограничен выбор праворульных машин», - сказал собеседник НСН.

По его словам, россияне не должны столкнуться с проблемой импорта запчастей для японских авто.

«Не думаю, что Япония запретит ввоз запчастей в Россию. Даже если попытаются, всегда есть обходные пути. Какие вот страны не поставляют запчасти, так их везут по параллельному импорту. Для Японии особого смысла в запрете нет. Да и все применяемые санкции в основном связаны с правительством, с министерством обороны, а тут речь идет о миллионах пользователей, которые ни сном, ни духом, как говорится. Их стараются не обижать пока, но все равно достается», - заключил эксперт.

Моржаретто ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что новую Lada Granta можно купить по цене до миллиона рублей, поэтому у нее нет конкурентов на рынке.

