СМИ: Япония запретит поставлять в Россию некоторые автомобили

Мера затронет новые и подержанные машины с объемом двигателя более 1,9 литра. Кроме того, Япония также планирует полностью запретить экспорт в РФ электромобилей и гибридных авто.

Решение может вступить в силу в начале августа. Как отмечает издание, в 2022 году подержанные авто были одним из главных товаров японского экспорта в Россию – 26% от общего экспорта соответствующей продукции.

Ранее Япония расширила антироссийские санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

