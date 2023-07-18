СМИ: Япония запретит поставлять в Россию некоторые автомобили
Токио хочет запретить поставки в Россию в рамках новых санкций некоторых автомобилей, сообщает Yomiuri.
Мера затронет новые и подержанные машины с объемом двигателя более 1,9 литра. Кроме того, Япония также планирует полностью запретить экспорт в РФ электромобилей и гибридных авто.
Решение может вступить в силу в начале августа. Как отмечает издание, в 2022 году подержанные авто были одним из главных товаров японского экспорта в Россию – 26% от общего экспорта соответствующей продукции.
Ранее Япония расширила антироссийские санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru