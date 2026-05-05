Власти РФ утвердили новые правила проведения экзаменов на права

Кабмин России изменил правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, сообщает РИА Новости.

Автомобилисты раскритиковали новые критерии оценки автошкол

Как следует из обновленных правил, практический экзамен будут назначать не позднее чем через 60 дней после сдачи теоретической части. До сих пор на сдачу практического экзамена после прохождения теории отводилось до шести месяцев.

Кроме того, экзамен может быть прекращен в случае использования средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и других средств хранения и передачи информации. Следующую попытку можно будет повторить через год.

В январе 2026 года в России подготовили проект по ужесточению правила проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Эрик Романенко
