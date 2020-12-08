Автошколы хотят обязать передавать в полицию информацию об учениках

Планируется, что персональные данные будут передаваться сотруднику полиции лично или через портал госуслуг. При этом должны быть соблюдены все необходимые требования о персональных данных, пишут «Известия».

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в эфире НСН рассказал, как относится к изменениям в ПТС, а также стоит ли автовладельцам торопиться менять права.

«Никуда бежать не надо, тем более сейчас скользко, будьте осторожны. Текущие права действуют до окончания срока. Если срок документа истекает в ближайшее время, вполне возможно автовладельцы получат документы нового образца», - сказал парламентарий.

