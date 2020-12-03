«Техосмотр в любой точке страны». В Госдуме назвали плюсы новых ПТС

Он также объяснил, зачем надпись «водительское удостоверение» будет печататься на трех языках.

«Ранее это не мешало российским автовладельцам брать напрокат автомобили в Европе. К нам не придирались из-за этого. Просто документы стали еще ближе к евростандартам», - отметил Лысаков.



Депутат также рассказал, что в ПТС нового образца станет удобнее и безопаснее для покупателей автомобилей.



«Сейчас ПТС будут переводиться в электронную форму, их сложнее будет подделать. Бумажные нередко подделывали, и инспекторам приходилось буквально с лупой рассматривать водяные знаки на документе», - рассказал он.



Лысаков отметил, что благодаря изменениям в документах автовладельцам будет легче провести техосмотр машины.

«Несколько лет назад нельзя было пройти техосмотр в другом регионе, кроме того, где зарегистрирована машина. Это тоже доставляло автовладельцам много проблем, в частности, штрафы. Потом нам удалось убедить ГИБДД, чтобы с момента составления протокола у человека были сутки на техосмотр. Сейчас же его можно пройти в любой точке страны», - подчеркнул парламентарий.



Он также рассказал, что теперь купить или продать машину можно будет гораздо проще. «Это можно оформить, не выходя из дома. Достаточно рукописной доверенности, которую надо сдать в ГИБДД. После этого все необходимые проверки пройдут без личного участия автовладельца. Система отношений между государством и гражданином все более упрощается. МВД идет в правильном направлении», - заключил он.



Ранее МВД предложило допустить к сдаче экзамена на водительские права людей от 16 лет. В таком случае, несовершеннолетний должен предоставить паспорт, а также письменное согласие одного из его законных представителей. Сейчас водительские права в России можно получать с 18 лет. Новый регламент должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.

