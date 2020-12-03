«Техосмотр в любой точке страны». В Госдуме назвали плюсы новых ПТС
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству в эфире НСН рассказал, чем удобны новые водительские удостоверения и паспорт автомобиля.
МВД внесло изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС). Теперь надпись «Водительское удостоверение» будет печататься на трех языках. В ПТС будут вноситься сведения о сроке госрегистрации, количестве сидячих мест и технически допустимой массе. Также документ пополнится данными о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в эфире НСН рассказал, как относится к изменениям, а также стоит ли автовладельцам торопиться менять права.
«Никуда бежать не надо, тем более сейчас скользко, будьте осторожны. Текущие права действуют до окончания срока. Если срок документа истекает в ближайшее время, вполне возможно автовладельцы получат документы нового образца», - сказал парламентарий.
Он также объяснил, зачем надпись «водительское удостоверение» будет печататься на трех языках.
«Ранее это не мешало российским автовладельцам брать напрокат автомобили в Европе. К нам не придирались из-за этого. Просто документы стали еще ближе к евростандартам», - отметил Лысаков.
Депутат также рассказал, что в ПТС нового образца станет удобнее и безопаснее для покупателей автомобилей.
«Сейчас ПТС будут переводиться в электронную форму, их сложнее будет подделать. Бумажные нередко подделывали, и инспекторам приходилось буквально с лупой рассматривать водяные знаки на документе», - рассказал он.
Лысаков отметил, что благодаря изменениям в документах автовладельцам будет легче провести техосмотр машины.
«Несколько лет назад нельзя было пройти техосмотр в другом регионе, кроме того, где зарегистрирована машина. Это тоже доставляло автовладельцам много проблем, в частности, штрафы. Потом нам удалось убедить ГИБДД, чтобы с момента составления протокола у человека были сутки на техосмотр. Сейчас же его можно пройти в любой точке страны», - подчеркнул парламентарий.
Он также рассказал, что теперь купить или продать машину можно будет гораздо проще. «Это можно оформить, не выходя из дома. Достаточно рукописной доверенности, которую надо сдать в ГИБДД. После этого все необходимые проверки пройдут без личного участия автовладельца. Система отношений между государством и гражданином все более упрощается. МВД идет в правильном направлении», - заключил он.
Ранее МВД предложило допустить к сдаче экзамена на водительские права людей от 16 лет. В таком случае, несовершеннолетний должен предоставить паспорт, а также письменное согласие одного из его законных представителей. Сейчас водительские права в России можно получать с 18 лет. Новый регламент должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.
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