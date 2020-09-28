В России могут изменить требования к эксплуатации автомобилей
МВД России подготовило проект постановления правительства РФ, вносящий изменения в перечень неисправностей, с которыми нельзя эксплуатировать автомобиль, в их числе дефекты рулевого управления и коррозия тормозной системы передает РИА Новости.
Постановление может вступить в силу с 1 июня 2021 года. Согласно нему, в частности, эксплуатация автомобиля будет запрещена при "наличии коррозии в тормозной системе, грозящей потерей герметичности или разрушением".
Еще одним поводом запретить эксплуатацию автомобиля может стать негерметичное крепление и неисправность глушителей шума истечения сжатого воздуха из тормозной системы у транспортных средств с пневматическими тормозными системами.
Две недели назад Минтранс России и ГИБДД разработали проект новых правил дорожного движения, в котором отражены 5 важных изменений для водителей.
В новом варианте ПДД автолюбители лишатся возможности останавливать машину на так называемом "островке безопасности", который находится посередине трассы. Однако требования к содержанию автомобиля несколько смягчатся: так, проект предусматривает снижение требований к тонировке стекол: теперь обязательный минимум пропуска света будет составлять 70 процентов, и требования к прозрачности будут касаться только лобового стекла.
Кроме того, в случае принятия проекта в машине можно будет держать аптечку и огнетушитель любого размера и производителя, вне зависимости от ГОСТ. Также в правилах теперь регулируется управление самокатами, роликами и скейтбордами (их объединили под аббревиатурой СИМ - средства индивидуальной мобильности): ими нельзя управлять в нетрезвом виде, а также разгоняться свыше 20 км/ч в потоке пешеходов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 135 / сут.
Умерли
20 385+61 / сут.
Выздоровели
946 тыс.+2 702 / сут.
- Появилось видео нового разгрома колонны танков Азербайдажана
- В Москве построили пять социальных объектов за сентябрь
- Президент Армении заявил об участии турецких F-16 в карабахском конфликте
- В России могут изменить требования к эксплуатации автомобилей
- Путин пообещал привиться от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru