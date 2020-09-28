В России могут изменить требования к эксплуатации автомобилей

Еще одним поводом запретить эксплуатацию автомобиля может стать негерметичное крепление и неисправность глушителей шума истечения сжатого воздуха из тормозной системы у транспортных средств с пневматическими тормозными системами.

Две недели назад Минтранс России и ГИБДД разработали проект новых правил дорожного движения, в котором отражены 5 важных изменений для водителей.

В новом варианте ПДД автолюбители лишатся возможности останавливать машину на так называемом "островке безопасности", который находится посередине трассы. Однако требования к содержанию автомобиля несколько смягчатся: так, проект предусматривает снижение требований к тонировке стекол: теперь обязательный минимум пропуска света будет составлять 70 процентов, и требования к прозрачности будут касаться только лобового стекла.

Кроме того, в случае принятия проекта в машине можно будет держать аптечку и огнетушитель любого размера и производителя, вне зависимости от ГОСТ. Также в правилах теперь регулируется управление самокатами, роликами и скейтбордами (их объединили под аббревиатурой СИМ - средства индивидуальной мобильности): ими нельзя управлять в нетрезвом виде, а также разгоняться свыше 20 км/ч в потоке пешеходов.

