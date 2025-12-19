Автоэксперт рассказал о полезных для водителей подарках на Новый год

Он отметил, что данное компактное устройство может «существенно упростить жизнь в морозы», если аккумулятор сел и машина не заводится.

Ладушкин рассказал, что также стоит обратить внимание на компрессоры для подкачки шин, щётки для очистки снега, компактные лопаты и видеорегистраторы.

При этом эксперт указал, что ароматизаторы для салона лучше не дарить, так как у всех разные вкусы. К тому же у водителя может быть аллергия на некоторые запахи.

Ранее адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров заявил, что даже формальный презент, в том числе на Новый год, при определённых обстоятельствах может быть расценен как взятка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

