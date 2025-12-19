Автоэксперт рассказал о полезных для водителей подарках на Новый год

Одним из самых полезных новогодних подарков автомобилисту является бустер для аккумулятора машины. Об этом RT заявил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Каждый десятый россиянин не собирается дарить новогодние подарки

Он отметил, что данное компактное устройство может «существенно упростить жизнь в морозы», если аккумулятор сел и машина не заводится.

Ладушкин рассказал, что также стоит обратить внимание на компрессоры для подкачки шин, щётки для очистки снега, компактные лопаты и видеорегистраторы.

При этом эксперт указал, что ароматизаторы для салона лучше не дарить, так как у всех разные вкусы. К тому же у водителя может быть аллергия на некоторые запахи.

Ранее адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров заявил, что даже формальный презент, в том числе на Новый год, при определённых обстоятельствах может быть расценен как взятка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Чингаев Ярослав
ТЕГИ:Новый ГодПодарокАвтомобилистыАвтомобиль

Горячие новости

Все новости

партнеры