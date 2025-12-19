Как отечественное ПО защитит Россию от беспилотников

Денис Кусков заявил НСН, что необходима противодействующая система, которая могла бы при запуске обрушать на землю все БПЛА.

Сейчас пока БПЛА ориентируются в пространстве благодаря GPS, отказ от западного программного обеспечения поможет им в этом помешать, заявил НСН гендиректор «TelecomDaily» Денис Кусков.

Ограничения мобильной связи призваны минимизировать опасность при налетах дронов, сообщил президент Владимир Путин. Он заявил, что проблема использования противником интернета при ударах БПЛА по РФ будет решаться в том числе переходом на отечественное ПО. Кусков отметил, что здесь подразумевается широкий круг вопросов.

«Отечественное ПО полноценно позволит уйти от импортного, от ПО тех стран, которые имеют к России недружественное отношение. Но программное обеспечение – это очень широкий круг вопросов. Должна быть противодействующая система, которая могла бы при запуске обрушать на землю все БПЛА. Как это сделать – никто вам пока не скажет, но работать в этом направлении надо. Не могу сказать, что работа уже на стадии согласования или выдачи, но разработки ведутся», - отметил он.

При этом он призвал учитывать, что любые разработки сегодня ведутся с участием зарубежных компонентов.

«Сейчас пока БПЛА ориентируются в пространстве благодаря GPS. У нас во многих регионах, не только в Москве, есть важные предприятия – Ярославль, Санкт-Петербург и так далее. При этом уже сегодня мы используем период охлаждения сим-карт, потому что они устанавливаются в эти БПЛА. Сегодня у нас даже в отечественных базовых станциях, которые сейчас разрабатываются, подавляющее количество комплектующих – зарубежные. Этот момент тоже надо учитывать», - рассказал собеседник НСН.

Жители Санкт-Петербурга ранее массово жаловались на отсутствие мобильного интернета. Так, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что в преддверии Нового года и в течение каникул в связи с возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибер-вмешательства в работу инфраструктуры, не исключены вынужденные ограничения связи в регионе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Беспилотники

