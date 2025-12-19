«Отечественное ПО полноценно позволит уйти от импортного, от ПО тех стран, которые имеют к России недружественное отношение. Но программное обеспечение – это очень широкий круг вопросов. Должна быть противодействующая система, которая могла бы при запуске обрушать на землю все БПЛА. Как это сделать – никто вам пока не скажет, но работать в этом направлении надо. Не могу сказать, что работа уже на стадии согласования или выдачи, но разработки ведутся», - отметил он.

При этом он призвал учитывать, что любые разработки сегодня ведутся с участием зарубежных компонентов.

«Сейчас пока БПЛА ориентируются в пространстве благодаря GPS. У нас во многих регионах, не только в Москве, есть важные предприятия – Ярославль, Санкт-Петербург и так далее. При этом уже сегодня мы используем период охлаждения сим-карт, потому что они устанавливаются в эти БПЛА. Сегодня у нас даже в отечественных базовых станциях, которые сейчас разрабатываются, подавляющее количество комплектующих – зарубежные. Этот момент тоже надо учитывать», - рассказал собеседник НСН.

Жители Санкт-Петербурга ранее массово жаловались на отсутствие мобильного интернета. Так, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что в преддверии Нового года и в течение каникул в связи с возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибер-вмешательства в работу инфраструктуры, не исключены вынужденные ограничения связи в регионе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

