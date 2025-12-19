Россиянам назвали продукты, которые не стоит брать по акции перед Новым годом
Многие магазины перед праздниками предлагают скидки на продукты, однако в погоне за выгодой не стои забывать о безопасности. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.
По её словам, лучше отказаться от покупки охлаждённой рыбы и морепродуктов, если на них предолставляется скидка более 30%, так как это может говорить о том, что «продукт уже на грани срока годности».
Также эксперт предостерегла от покупки предлагаемых по акции готовых салатов и нарезок, молочных продуктов, кондитерских изделий с кремом.
Кузнецова добавила, что если со скидками предлагаются сухие и консервированные товары, замороженные овощи и ягоды, сыры и колбасы в вакуумной упаковке, то их можно смело приобретать.
Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал «Радиоточке НСН»,что от покупки кофе на маркетплейсах лучше отказаться.
