Россиянам назвали продукты, которые не стоит брать по акции перед Новым годом

Многие магазины перед праздниками предлагают скидки на продукты, однако в погоне за выгодой не стои забывать о безопасности. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.

В ФАС заявили, что нельзя повышать цены на продукты из-за роста НДС

По её словам, лучше отказаться от покупки охлаждённой рыбы и морепродуктов, если на них предолставляется скидка более 30%, так как это может говорить о том, что «продукт уже на грани срока годности».

Также эксперт предостерегла от покупки предлагаемых по акции готовых салатов и нарезок, молочных продуктов, кондитерских изделий с кремом.

Кузнецова добавила, что если со скидками предлагаются сухие и консервированные товары, замороженные овощи и ягоды, сыры и колбасы в вакуумной упаковке, то их можно смело приобретать.

Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал «Радиоточке НСН»,что от покупки кофе на маркетплейсах лучше отказаться.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Новый ГодМагазиныПродуктыЦены На ПродуктыПросроченные Продукты

Горячие новости

Все новости

партнеры