Россиянам назвали продукты, которые не стоит брать по акции перед Новым годом

По её словам, лучше отказаться от покупки охлаждённой рыбы и морепродуктов, если на них предолставляется скидка более 30%, так как это может говорить о том, что «продукт уже на грани срока годности».

Также эксперт предостерегла от покупки предлагаемых по акции готовых салатов и нарезок, молочных продуктов, кондитерских изделий с кремом.

Кузнецова добавила, что если со скидками предлагаются сухие и консервированные товары, замороженные овощи и ягоды, сыры и колбасы в вакуумной упаковке, то их можно смело приобретать.

Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал «Радиоточке НСН»,что от покупки кофе на маркетплейсах лучше отказаться.

