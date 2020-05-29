Автора фейка о предрасположенности «любителей мацы» к COVID-19 ждёт суд

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Москвы, который обвиняется в распространении фейка о коронавирусе. Об этом этом рассказала помощник главы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, обвиняемый, используя одну из соцсетей, а также один из видеохостингов, распространил под видом достоверной информации видеоролик под названием «Вирус любит мацу? Гибнут лучшие». В нем содержатся данные о том, что COVID-19 в действительности якобы является «болезнью Фейгельсона - Якобсона» и её существование скрывается. Кроме того, ложным оказался и ролик «Все больше больных идут на органы» — о том, что у людей изымают органы на продажу под видом борьбы с коронавирусом.

В СК подчеркнули, что основным мотивом размещения обвиняемым этих видеоматериалов явилось его жалание увеличить количество подписчиков.

Москвич 1966 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей о публичнои распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.