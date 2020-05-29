Автора фейка о предрасположенности «любителей мацы» к COVID-19 ждёт суд

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Москвы, который обвиняется в распространении фейка о коронавирусе. Об этом этом рассказала помощник главы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, обвиняемый, используя одну из соцсетей, а также один из видеохостингов, распространил под видом достоверной информации видеоролик под названием «Вирус любит мацу? Гибнут лучшие». В нем содержатся данные о том, что COVID-19 в действительности якобы является «болезнью Фейгельсона - Якобсона» и её существование скрывается. Кроме того, ложным оказался и ролик «Все больше больных идут на органы» — о том, что у людей изымают органы на продажу под видом борьбы с коронавирусом.

В СК подчеркнули, что основным мотивом размещения обвиняемым этих видеоматериалов явилось его жалание увеличить количество подписчиков.

Москвич 1966 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей о публичнои распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

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Ранее НСН писала, что следователи установили распространителя фейка о продаже защитных масок из китайской гуманитарной помощи в Москве. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По её словам, подозреваемой в совершении преступления является 38-летняя жительница Москвы.

По версии следствия, она разместила в соцсети видео, в котором утверждалось, что в магазинах Москвы продаются средства индивидуальной защиты, являющиеся гуманитарной помощью. В действительности на защитных масках указывались лишь сведения о сертификации товара, что подтверждено переводом с китайского на русский. Подозреваемая призналась в том, что именно она разместила этот видеоролик в социальной сети.

Возбужденное уголовное дело расследуется по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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