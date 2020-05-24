«Частично фейк»: Полиция занялась массовой вечеринкой в Новосибирске

Сотрудники полиции проведут проверку по факту нарушения режима самоизоляции и режима тишины после масштабной вечеринки, которую жители Новосибирска устроили на площади Ленина накануне около полуночи. Об этом сообщает РИА Новости.

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Представитель регионального главка МВД заявил, что на площади в то время находились около 50 молодых людей, которые шумели и включили музыку. Сотрудники полиции провели разъяснительную беседу, и нарушители разошлись, сказал он.

По данным сетевого издания «НГС Новости», в «антикарантинной» вечеринке участвовало почти 300 человек. Танцуя под громкую музыку, они не соблюдали социальную дистанцию.

Комментируя появившиеся в Сети видео, в пресс-службе местной полиции заявили, что оно частично фейковое: якобы часть материала была отснята в другое время и добавлена к новой для искусственного создания «массовости».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:самоизоляцияПолицияКоронавирус
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