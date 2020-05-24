«Частично фейк»: Полиция занялась массовой вечеринкой в Новосибирске

Представитель регионального главка МВД заявил, что на площади в то время находились около 50 молодых людей, которые шумели и включили музыку. Сотрудники полиции провели разъяснительную беседу, и нарушители разошлись, сказал он.

По данным сетевого издания «НГС Новости», в «антикарантинной» вечеринке участвовало почти 300 человек. Танцуя под громкую музыку, они не соблюдали социальную дистанцию.

Комментируя появившиеся в Сети видео, в пресс-службе местной полиции заявили, что оно частично фейковое: якобы часть материала была отснята в другое время и добавлена к новой для искусственного создания «массовости».

