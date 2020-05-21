СК вычислил автора фейка о продаже масок из гуманитарной помощи от Китая

Следователи установили распространителя фейка о продаже защитных масок из китайской гуманитарной помощи в Москве. Как пишет ТАСС, об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По её словам, подозреваемой в совершении преступления является 38-летняя жительница Москвы. Петренко подчеркнула, что женщина была доставлена в СК, где её допросили.

Отметим, по версии следствия, она разместила в соцсети видео, в котором утверждалось, что в магазинах Москвы продаются средства индивидуальной защиты, являющиеся гуманитарной помощью. В действительности на защитных масках указывались лишь сведения о сертификации товара, что подтверждено переводом с китайского на русский. Подозреваемая призналась в том, что именно она разместила этот видеоролик в социальной сети.

Возбужденное уголовное дело расследуется по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».