СК вычислил автора фейка о продаже масок из гуманитарной помощи от Китая
Следователи установили распространителя фейка о продаже защитных масок из китайской гуманитарной помощи в Москве. Как пишет ТАСС, об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По её словам, подозреваемой в совершении преступления является 38-летняя жительница Москвы. Петренко подчеркнула, что женщина была доставлена в СК, где её допросили.
Отметим, по версии следствия, она разместила в соцсети видео, в котором утверждалось, что в магазинах Москвы продаются средства индивидуальной защиты, являющиеся гуманитарной помощью. В действительности на защитных масках указывались лишь сведения о сертификации товара, что подтверждено переводом с китайского на русский. Подозреваемая призналась в том, что именно она разместила этот видеоролик в социальной сети.
Возбужденное уголовное дело расследуется по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».
В конце апреля НСН писала, что Генпрокуратура России предписала заблокировать ложные сообщения о коронавирусе. Требование направлено Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Как информирует сайт надзорного ведомства, в частности, на видеохостинге YouTube опубликован ролик, в котором утверждалось, что COVID-19 представляет опасность только для представителей отдельных национальностей.
Ещё один фейк в соцсетях рассказывал о том, что якобы под видом борьбы с коронавирусом у людей изымают органы для продажи, отмечает RT. Согласно статистике, с февраля в России выявлено свыше 300 ложных сообщений о COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
318 тыс.+8 849 / сут.
Умерли
3 099+127 / сут.
Выздоровели
92 681+7 289 / сут.
- Совфед предложил ввести массовую уголовную ответственность за «серые» зарплаты
- В России снова начали готовиться к голосованию по Конституции
- Лидер «Слота» наехал на сына Цоя
- СК вычислил автора фейка о продаже масок из гуманитарной помощи от Китая
- Число жертв коронавируса в России перевалило за 3 тысячи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru