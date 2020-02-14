Автор АУЕ-видео с банкета силовиков намерен судиться с журналистами
Тюменец Денис Девкин считает, что журналисты «размазали» историю с его видео, снятым на празднике в честь повышения по службе сотрудника Следственного комитета. Он задался вопросом, почему его приравнивают «к какому-то преступнику», и пообещал привлечь СМИ к ответственности за созданную вокруг видеоролика шумиху, передает телеканал «360».
Тюменец рассказал, что у него была судимость (сейчас погашена) и что он является директором охранного предприятия.
«Я всю жизнь теперь буду отвечать за этот ролик, или что? Я не имею права за столом ни с кем сидеть? Времена Сталина наступили?» - возмутился Девкин. По его словам, воровские лозунги он произнес в шутку. Детали возможного иска к СМИ он будет обсуждать с адвокатом 15 февраля.
Ролик, снятый Девкиным, взывал большой резонанс из-за произнесённых в присутствии следователей и полицейских воровских лозунгов «АУЕ» и «Жизнь ворам!» Девкин впоследствии оправдался, что на видео в «Интаграме» прозвучала не вся фраза: к лозунгам он якобы добавил, что город чистый благодаря полицейским, но видеоредактор обрезал концовку.
После появления видео из СК был уволен участник той вечеринки, сотрудник регионального Следственного комитета Рафика Аглиуллин. По информации Ura.ru, после скандала массовые проверки сотрудников на предмет сомнительных связей начались в тюменской полиции: на празднике присутствовали глава регионального ОБЭП Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале
- Дерипаска назвал голословными обвинения США в отмывании денег
- Автор АУЕ-видео с банкета силовиков намерен судиться с журналистами
- Клеветник России. Зачем Лукашенко заявляет о присоединении Белоруссии
- Срок внесения поправок в Конституцию предложили продлить до 2 марта