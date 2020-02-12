СК занялся следователем, на празднике которого кричали «Жизнь ворам!». Видео

Управление Следственного комитета по Тюменской области организовало служебную проверку в связи с лозунгами в поддержку преступников, которые прозвучали на празднике у одного из следователей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

Речь идёт о сотруднике СК Рафике Аглиуллине, который недавно был повышен в звании до майора. Высокопоставленные тюменские силовики отметили это событие под крики «АУЕ» (российское неформального объединение банд) и «Жизнь ворам».

Соответствующее видео появилось в сети. Источник URA.RU опознал на записи руководителя регионального ОБЭП Алексея Ушатого и его заместителя Артура Рузеева. Правда, воровские лозунги кричали не силовики, а неизвестный человек в бороде, отмечает Газета.ру.

Как подчеркнули в региональном управлении СК, все обстоятельства происшедшего будут тщательно проверены и приняты меры реагирования.