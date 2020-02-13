Виноват «Инстаграм»: Автор стоившего карьеры следователю АУЕ-видео оправдался

13 февраля 202011:44

Тюменец Денис Девкин, снявший скандальное видео на банкете в честь карьерного повышения сотрудника регионального СК Рафика Аглиуллина, объяснился за звучащие за кадром воровские лозунги «За АУЕ!» и «Жизнь ворам».

СК занялся следователем, на празднике которого кричали «Жизнь ворам!». Видео

Объяснения Девкина также сняли на видео. Мужчина утверждает, что с праздновавшими силовиками близко не знаком, а на праздник к ним заглянул вместе с их общим знакомым-спортсменом – «хотелось чачи».

По словам Девкина, на видео слышна не полная фраза. После слов «АУЕ» и «Жизнь ворам» он якобы сказал, что город чистый благодаря полицейским. Однако конец фразы обрезал «Инстаграм», снимающий только 15 секунд.

Произнесённые Девкиным воровские лозунги на праздники силовиков привели к служебной проверки. По её результатам отмечавший повышение до майора сотрудник регионального СК Рафик Аглиуллин был уволен из Следственного управления Следственного комитета по Тюменской области.

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Фото: Скриншот видео youtube.com/watch?v=tt61Bnlca6U
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