Виноват «Инстаграм»: Автор стоившего карьеры следователю АУЕ-видео оправдался
Тюменец Денис Девкин, снявший скандальное видео на банкете в честь карьерного повышения сотрудника регионального СК Рафика Аглиуллина, объяснился за звучащие за кадром воровские лозунги «За АУЕ!» и «Жизнь ворам».
Объяснения Девкина также сняли на видео. Мужчина утверждает, что с праздновавшими силовиками близко не знаком, а на праздник к ним заглянул вместе с их общим знакомым-спортсменом – «хотелось чачи».
По словам Девкина, на видео слышна не полная фраза. После слов «АУЕ» и «Жизнь ворам» он якобы сказал, что город чистый благодаря полицейским. Однако конец фразы обрезал «Инстаграм», снимающий только 15 секунд.
Произнесённые Девкиным воровские лозунги на праздники силовиков привели к служебной проверки. По её результатам отмечавший повышение до майора сотрудник регионального СК Рафик Аглиуллин был уволен из Следственного управления Следственного комитета по Тюменской области.
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