Виноват «Инстаграм»: Автор стоившего карьеры следователю АУЕ-видео оправдался

Объяснения Девкина также сняли на видео. Мужчина утверждает, что с праздновавшими силовиками близко не знаком, а на праздник к ним заглянул вместе с их общим знакомым-спортсменом – «хотелось чачи».

По словам Девкина, на видео слышна не полная фраза. После слов «АУЕ» и «Жизнь ворам» он якобы сказал, что город чистый благодаря полицейским. Однако конец фразы обрезал «Инстаграм», снимающий только 15 секунд.