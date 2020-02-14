СМИ: Тюменские силовики ждут чисток после «АУЕ-банкета»

На празднике в честь повышения в звании сотрудника СКР Рафика Аглиуллина присутствовали глава регионального ОБЭП Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев, пишет Ura.ru.

В материале утверждается, что аналогичные проверки пройдут в тюменских управлениях Следственного комитета и Росгвардии.

Из-за скандального видео Аглиуллин был уволен из рядов Следственного комитета. Автор видеозаписи, местный житель Денис Девкин позже объяснил, что близко не знаком с участниками того застолья, а к вечеринке присоединился за компанию с другом. По словам Девкина, на видео он произносит не только воровские лозунги, но и говорит, что «город чистый благодаря полицейским». Вот только «Инстаграм» вторую часть фразы обрезал.

