«Конечно, мы уже живем в «цифре», водителям это очень удобно. Уже есть приложение, где существуют водительские права и технический паспорт. А электронный паспорт давно узаконен. Кто покупал машины в последние годы, у всех электронный паспорт. Сегодня сотрудники ГИБДД могут принять цифровой документ, а могут потребовать и «живой». Часто именно права спрашивают «настоящие», а технический паспорт можно показать онлайн. Пока в этом моменте есть пробел, надо узаконить это. Сегодня, если вы забыли права, могут быть проблемы», - отметил он.

Он также рассказал, что с иностранными водителями будут поступать «традиционным образом».

«Что касается иностранных водителей, их документов нет в цифровом виде. В их случае будут работать обычные права, у них нет приложения, нет доступа. С ними поступаем традиционным образом. Давайте решать проблемы наших граждан, а не иностранцев», - заключил собеседник НСН.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности ГИБДД по аннулированию уже выданных водительских прав, передает «Радиоточка НСН».

