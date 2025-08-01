Автомобилисты выступили за переход на цифровые права
Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил НСН, что сейчас от водителей могут потребовать предъявить «живые» права.
Переход на цифровые водительские права неизбежен, нужно узаконить этот момент, заявил НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
Глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников сообщил, что управление работает над законодательством, которое позволит узаконить цифровые водительские права и СТС, а также максимально перенести оказание услуг по линии ГАИ на "Госуслуги. Авто". Хайцеэр эту идею поддержал.
«Конечно, мы уже живем в «цифре», водителям это очень удобно. Уже есть приложение, где существуют водительские права и технический паспорт. А электронный паспорт давно узаконен. Кто покупал машины в последние годы, у всех электронный паспорт. Сегодня сотрудники ГИБДД могут принять цифровой документ, а могут потребовать и «живой». Часто именно права спрашивают «настоящие», а технический паспорт можно показать онлайн. Пока в этом моменте есть пробел, надо узаконить это. Сегодня, если вы забыли права, могут быть проблемы», - отметил он.
Он также рассказал, что с иностранными водителями будут поступать «традиционным образом».
«Что касается иностранных водителей, их документов нет в цифровом виде. В их случае будут работать обычные права, у них нет приложения, нет доступа. С ними поступаем традиционным образом. Давайте решать проблемы наших граждан, а не иностранцев», - заключил собеседник НСН.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности ГИБДД по аннулированию уже выданных водительских прав, передает «Радиоточка НСН».
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