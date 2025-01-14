Автомобилисты усомнились, что машины каршеринга могут «отключиться» в дороге
При любых нештатных ситуациях во время автомобильной поездки необходимо остановиться, поставить аварийный знак и вызвать экстренные службы, заявили НСН Ян Хайцеэр и Виктор Похмелкин.
Автомобиль каршеринга не может потерять управление на ходу из-за глобального интернет-сбоя, так как им управляет водитель, а вот проблемы с завершением сеанса у пользователя могут случиться. Об этом НСН заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
В СМИ появились сообщения с жалобами водителей, что автомобили каршеринга отключаются на ходу прямо во время движения, а некоторые водители не могут завершить поездку. Пользователи связывают это с масштабным сбоем в Рунете, который произошел во вторник вечером. Хайцеэр усомнился в том, что водители могли терять контроль над транспортным средством.
«Если водитель не может завершить аренду, то это одна история. А невозможность управления – это другая история, уже очень опасная. Я думаю, что как раз с управлением было все в порядке, потому что это механическая вещь и ее никто отключал. А вот такие сложности, как невозможность завершить сеанс, бывают. Не раз же люди попадали в ситуацию, когда они не могут, например, оплатить парковку, потому что нет связи. Другое дело, что современные системы управления внешними транспортными средствами должны быть застрахованы от того, чтобы машина потеряла полное управление. Чтобы как в самолете был автопилот. Если что-то подобное случилось, то нужно звонить в службу каршеринга, но точно не пытаться толкать автомобиль. И действовать, как в ситуации с поломкой автомобиля», - пояснил он.
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил НСН, что первый раз слышит о подобных ситуациях и также посоветовал в любых таких случаях останавливаться и включать «аварийку».
«Теоретически это возможно. Если, например, связь у этих владельцев каршеринга потеряна, то вполне могли происходить остановки. Но я никогда не слышал о таком. В таких случаях нужно сразу включать «аварийку», если, конечно, не все системы отключились, выйти из машины, оградить ее, поставить знак, если невозможно переместить ее к краю обочины. Дальше уже вызывать службы, которые бы помогли эвакуировать машину», - рассказал он.
При этом каршеринг «Делимобиль» опроверг информацию о том, что из-за сбоя в Рунете арендованные автомобили останавливались во время движения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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