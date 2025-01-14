Автомобилисты усомнились, что машины каршеринга могут «отключиться» в дороге

«Если водитель не может завершить аренду, то это одна история. А невозможность управления – это другая история, уже очень опасная. Я думаю, что как раз с управлением было все в порядке, потому что это механическая вещь и ее никто отключал. А вот такие сложности, как невозможность завершить сеанс, бывают. Не раз же люди попадали в ситуацию, когда они не могут, например, оплатить парковку, потому что нет связи. Другое дело, что современные системы управления внешними транспортными средствами должны быть застрахованы от того, чтобы машина потеряла полное управление. Чтобы как в самолете был автопилот. Если что-то подобное случилось, то нужно звонить в службу каршеринга, но точно не пытаться толкать автомобиль. И действовать, как в ситуации с поломкой автомобиля», - пояснил он.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил НСН, что первый раз слышит о подобных ситуациях и также посоветовал в любых таких случаях останавливаться и включать «аварийку».