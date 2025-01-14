Произошел масштабный сбой в работе российских операторов

Масштабный сбой произошел в работе Рунета.

В России произошел крупный сбой в работе банков, операторов связи и соцсетей

Сбои наблюдаются в работе мобильных операторов и провайдеров. Так, интернет не работает у «Билайна», «Мегафона», «Теле 2».

Примечательно, что сбой произошел даже у сайта по мониторингу сбоев в интернете.

Пока никаких комментариев ни от операторов связи, ни от госструктур не поступало, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / IMAGO / Science Photo Library
ТЕГИ:СбойМобильные Операторы

Горячие новости

Все новости

партнеры