Произошел масштабный сбой в работе российских операторов

Сбои наблюдаются в работе мобильных операторов и провайдеров. Так, интернет не работает у «Билайна», «Мегафона», «Теле 2».

Примечательно, что сбой произошел даже у сайта по мониторингу сбоев в интернете.

Пока никаких комментариев ни от операторов связи, ни от госструктур не поступало, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

