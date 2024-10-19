Число ДТП с каршерингом в Москве снизилось на 18%

Так, чисто ДТП с начала 2024 года на 18% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.



С такси подобные происшествия случились 1295 раз, что на 4% меньше уровня 2023 года.

В столичном Дептрансе ранее сообщили, что автомобили каршеринга будут самостоятельно снижать скорость. Машины оснастят датчиками, схожими с технологией на электросамокатах. Нововведения помогут избежать ДТП и штрафов из-за превышения скорости, уверены в ведомстве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

