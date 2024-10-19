Число ДТП с каршерингом в Москве снизилось на 18%
Число ДТП с участием автомобилей каршеринга за девять месяцев с начала года составило 274 тысяч, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Так, чисто ДТП с начала 2024 года на 18% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
С такси подобные происшествия случились 1295 раз, что на 4% меньше уровня 2023 года.
В столичном Дептрансе ранее сообщили, что автомобили каршеринга будут самостоятельно снижать скорость. Машины оснастят датчиками, схожими с технологией на электросамокатах. Нововведения помогут избежать ДТП и штрафов из-за превышения скорости, уверены в ведомстве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru