«Автомобилисты России» выступили за снижение тарифов ОСАГО
Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что в борьбе с неплательщиками ОСАГО нельзя бороться штрафами.
ГИБДД, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме автоматически проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в столице, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По информации издания, выявленных таким способом нарушителей пока не штрафуют. Автовладельцам, не оформившим ОСАГО, столичное ГИБДД отправляет письма с рекомендацией приобрести полис. Однако по окончании тестирования водители получат штраф в размере 800 рублей, отмечает газета. Первые письма направили уже 5,5 тысячам нарушителей, отсутствие полиса у которых было выявлено 21 мая.
Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН призвал понаблюдать за новой системой, добавив, что одним наказанием проблему не решить. По его словам, тарифы ОСАГО нуждаются в корректировке.
«Все зависит от того, как это будет реализовываться. То, что может эффективно действовать в других государствах, в нашей стране может не работать. Юридически ответственность за отсутствие полиса ОСАГО установлена. Если есть какие-то технические средства, которые позволяют выявить это без остановки транспортного средства, и если все предполагается начинать с предупреждения, а не с наказания, то надо посмотреть, как это будет работать. В случае, когда происходят ДТП с участием водителей, не оформивших полис, меня не интересуют интересы страховых компаний, меня интересуют интересы потерпевших. Ко всему этому обязательно нужно понять, почему в последнее время увеличивается количество людей, которые не приобретают полис ОСАГО. Только наказанием эту проблему не решить. Надо задуматься о причинах. А причина в том, что явно завышены тарифы, и страховые компании упорно на этом настаивают. На мой взгляд, надо умерить аппетиты страховщиков, надо разбираться с тарифами и сделать их справедливыми. И тогда, я считаю, уклонистов и неплательщиков будет намного меньше», - заключил он.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры. Срок исполнения – 1 февраля 2020 года. Глава государства обратил внимание на то, что цель установки камер — снижение аварийности на дорогах и сохранение жизней людей, тогда как сейчас происходит прямая подмена смысла.
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