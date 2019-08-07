«Автомобилисты России» выступили за снижение тарифов ОСАГО

ГИБДД, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме автоматически проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в столице, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации издания, выявленных таким способом нарушителей пока не штрафуют. Автовладельцам, не оформившим ОСАГО, столичное ГИБДД отправляет письма с рекомендацией приобрести полис. Однако по окончании тестирования водители получат штраф в размере 800 рублей, отмечает газета. Первые письма направили уже 5,5 тысячам нарушителей, отсутствие полиса у которых было выявлено 21 мая.

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН призвал понаблюдать за новой системой, добавив, что одним наказанием проблему не решить. По его словам, тарифы ОСАГО нуждаются в корректировке.