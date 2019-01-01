Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер

Тогда же глава государства потребовал системных сдвигов в дорожном строительстве, плана по освещению дорог вне агломераций, наведения порядка в ценообразовании при строительстве дорог.

Парадоксально, но запрет на установку скрытых камер существует и так – на это обращал внимание в эфире НСН председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин.