Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Срок исполнения – 1 февраля 2020.
Решить вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры, поручил правительству президент Путин. Срок исполнения – 1 февраля 2020 года, - говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Госсовета, состоявшегося 26 июня. Тогда Владимир Путин обратил внимание на то, что цель установки камер — снижение аварийности на дорогах и сохранение жизней людей, тогда как сейчас происходит прямая подмена смысла.
«Цель их установки, уважаемые коллеги, – хочу, чтобы и здесь, в этом зале, я был услышан, и за периметром Кремля, чтобы те, кто этим занимается, знали и услышали, – цель их установки – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий – вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок».
Тогда же глава государства потребовал системных сдвигов в дорожном строительстве, плана по освещению дорог вне агломераций, наведения порядка в ценообразовании при строительстве дорог.
Парадоксально, но запрет на установку скрытых камер существует и так – на это обращал внимание в эфире НСН председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
«Запрещено устанавливать камеры без указания на то, что они установлены. Закон просто надо соблюдать. Кроме того, нужно эти камеры с умом устанавливать. Очень часто камеры устанавливают не в аварийно-опасных места, а, наоборот, там, где обгон разрешен. Естественное желание обгоняющего в этой ситуации – как можно скорее обогнать и уйти с полосы встречного движения. Разумеется, он может превысить скорость, и ничего в этом страшного нет. Но как раз здесь устанавливают камеры и ловят такого «нарушителя». А в местах, где обгон запрещен, камер можно часто и не увидеть. То есть смысл тут не в том, чтобы предупредить опасное нарушение, а чтобы его спровоцировать, взыскать штраф с водителя».
В нынешнем списке поручений значатся также разработка госпрограммы по обеспечению безопасности на дорогах; создание единой федеральной системы контроля междугородних автобусных перевозок; снижение стоимости электроэнергии для освещения дорог и пешеходных переходов; создание базы данных граждан с медицинскими ограничениями для вождения. Все это кабинет министров должен сделать уже к 1 декабря текущего года.
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