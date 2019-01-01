В МВД заявили о необходимости провести ревизию ПДД
В России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, потому что в них слишком сложно ориентироваться. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил замминистра внутренних дел Александр Горовой. По его словам, даже личный состав МВД сейчас достаточно сложно находит подпункты и параграфы, а также разделы. По мнению Горового, в сложившейся ситуации правоохранителям сложно требовать от водителей соблюдения правил.
Между тем, в начале июня НСН писала, что Госавтоинспекция собирается лишить злостных нарушителей правил дорожного движения права пользоваться каршерингом. Об этом заявил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД России Роман Мишуров. По его словам, для удобства каршеринговых компаний планируется создать единую базу данных о злостных нарушителях – её можно будет использовать для проверки будущих клиентов. Таким образом каршерингом запретят пользовать водителям, которые регулярно нарушают ПДД или были лишены водительских прав.
Инициатива ГИБДД идет в разрез с Кодексом об административных правонарушениях и не может быть принята, заявил в эфире НСН председатель общественного объединения «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
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