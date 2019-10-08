Умный «лежачий полицейский» в российском климате не выживет

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН рассказал о том, с какими трудностями могут столкнуться специалисты при внедрении системы умных «лежачих полицейских» на российских дорогах.

«Придумать можно много интересных вещей, было бы желание. Я так понимаю, что этими людьми руководит, конечно же, забота о безопасности, об экологии. Поэтому и будут разрабатывать этого лежачего полицейского, который будет управляться, каким-то образом подниматься и опускаться. Но, на самом деле, я такой большой проблемы не вижу, потому что, в принципе, если лежачий полицейский выполняет свою функцию, то он выполняет. Если он здесь лишний, то его надо убрать. В условиях нашего климата вот такие мобильные системы, как правило, работают очень плохо или, требуют достаточно серьезных затрат при эксплуатации. Мало сделать такую систему, надо чтобы ее очищали от грязи, воды, снега. Чтобы она каким-то образом могла работать. Это достаточно дорогое удовольствие. Поэтому, в принципе, любопытно посмотреть на итоги всего этого, но, с другой стороны, предвижу, какие проблемы будут в будущем, в первую очередь, с эксплуатацией», - поделился сомнениями собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что водители смогут избежать штрафов, зарегистрированных камерами во время непогоды. Такие указания руководство ГИБДД разослало во все регионы. Штрафы с камер будут считаться недействительными, если были определены во время тумана либо сильного дождя. Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН раскритиковал решение руководства ГИБДД. По его словам, нововведение выведет из-под контроля ситуацию на дорогах в непогоду.

