«Покончить с хаосом!»: Москву призвали вернуть бесплатные парковки в спальные районы

В Москве при строительстве жилых комплексов должно быть предусмотрено парковочное место, необходимо обязать застройщиков это делать, заявил в эфире НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

Депутаты Госдумы предложили правительству втрое увеличить штрафы за парковку на тротуарах, не менявшиеся с 2011 года. Они хотят поднять их в регионах с 1 тысяч до 3 тысяч рублей, при повторном нарушении – до 5 тысяч. В Москве и Санкт-Петербурге штрафы могут проиндексировать с 3 тысяч до 5 тысяч рублей, при повторном нарушении до 7,5 тысяч, сообщает Telegram-канал SHOT. Крохмаль с предложением согласился и рассказал, как помочь москвичам с парковками.