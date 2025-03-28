«Покончить с хаосом!»: Москву призвали вернуть бесплатные парковки в спальные районы
Глава системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в эфире НСН перечислил еще пять способов борьбы с парковочным беспределом.
В Москве при строительстве жилых комплексов должно быть предусмотрено парковочное место, необходимо обязать застройщиков это делать, заявил в эфире НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
Депутаты Госдумы предложили правительству втрое увеличить штрафы за парковку на тротуарах, не менявшиеся с 2011 года. Они хотят поднять их в регионах с 1 тысяч до 3 тысяч рублей, при повторном нарушении – до 5 тысяч. В Москве и Санкт-Петербурге штрафы могут проиндексировать с 3 тысяч до 5 тысяч рублей, при повторном нарушении до 7,5 тысяч, сообщает Telegram-канал SHOT. Крохмаль с предложением согласился и рассказал, как помочь москвичам с парковками.
«Это абсолютно правильная вещь, потому что с хаосом нужно решать жестко вопрос. Я считаю, что нужно совершать принудительную эвакуацию любого транспортного средства, которое припарковано на тротуаре дольше 15-20 минут. Водители такси могут ожидать, но не более 20 минут. В Иране идут еще дальше, там есть специальная служба, которая под камеру прокалывает машине все четыре колеса, если она припаркована неверно. Тротуар только для пешеходов, там не должно быть машин, электросамокатов и так далее. Дети и мамочки с колясками должны идти спокойно и безопасно. При строительстве жилых комплексов должно быть предусмотрено парковочное место, необходимо обязать застройщиков это делать. В Китае парковочное место уже включено в стоимость квартиры», - отметил он.
Крохмаль рассказал, как еще в Китае с большой численностью населения решают проблему нехватки парковочных мест.
«Я считаю, что нужно вернуться к идее бесплатных парковок в спальных районах Москвы. Спальные районы должны быть доступны вне зависимости от населенности. Конечно, исторические центры и зоны должны иметь ограничения на парковки. Парковки реально создавать даже в самых густонаселенных районах Москвы. Для этого нужно обратиться к опыту китайских коллег. Первое – ограничение транзитного транспорта из регионов, из Московской области. Второе – удалить весь грузовой транспорт днем из Москвы. Третье – вводить специальные лицензии на право парковки и на передвижение по группам. Лицензия должна стоить от ста тысяч в год, в зависимости от категории. Четвертое – закрепление парковочных мест за определенными социальными категориями. Пятое – жесткая регламентация любого коммерческого транспорта и транспорта чиновников»,- заключил собеседник НСН.
Если бы владельцу автомобиля звонили перед эвакуацией, предоставляя шанс перепарковать машину, то это было бы куда лучше, чем задержание автомобилей и все последствия, которые с этим связаны, сказал ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин «Радиоточке НСН».
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