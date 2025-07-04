Автомобилисты оценили денежные поощрения за жалобы на нарушения ПДД

Жалобы со стороны граждан и соответствующее наказание станут для нарушителей ПДД сдерживающим фактором, заявил НСН Виктор Похмелкин.

Жаловаться на нарушения ПДД – это более цивилизованный путь, чем прокалывать соседям колеса за неправильную парковку, заявил НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Граждане все чаще жалуются на нарушения правил дорожного движения (ПДД) в полицию: за прошлый год число поданных обращений с фотографиями и видеороликами выросло почти на 30%. Такие данные приводятся в обзоре Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД. Для создания дополнительной мотивации выявлять нарушителей регионы вводят систему денежных поощрений для граждан. Суммы варьируются от 3 тыс. до 7 тыс. руб. в зависимости от того, по какой статье в итоге был наказан водитель, пишет «Коммерсант». Похмелкин такую практику поддержал.

«Боремся за каждую жизнь»: Эксперт поддержал увеличение штрафов за детские кресла

«В Москве такая практика уже есть, это вопрос техники. Жалоб стало больше, потому что много нарушений: по парковкам, грузовые автомобили заезжают в жилые зоны и так далее. Конечно, граждан это раздражает. Но я думаю, что вопрос систематизации этого процесса, создание приложения - это чисто техническая задача. Соответствующие органы уже работают над этим», - рассказал он.

По его словам, жалобы со стороны граждан и соответствующее наказание станут для нарушителей сдерживающим фактором.

«Если ты видишь, что у тебя на газоне машина паркуется, ты можешь либо колесо проколоть, либо пожаловаться в правоохранительные органы. Какой путь более цивилизованный? Все-таки второй. Доносить неприглядно, когда речь идет о спорных поступках, которые не считаются нарушениями, когда есть разные точки зрения, хорошо это или плохо. Когда нет разногласий, когда нарушения откровенно хамские, то как еще с этим бороться? Через жалобы. Если люди почувствуют, что любое нарушение может повлечь наказание, это уже будет сдерживающим фактором», - заключил собеседник НСН.

Группа из 97 депутатов Госдумы ранее направила запрос в Конституционный суд, призвав проверить обоснованность повышения штрафов за нарушение ПДД для автомобилистов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ШтрафыАвтомобилисты

Горячие новости

Все новости

партнеры