Илон Маск заявил, что роботы в будущем полностью заменят людей

В будущем люди будут работать по желанию. Таким мнением в своей соцсети X поделился глава Tesla и SpaceX Илон Маск.

Комментируя пост американского предпринимателя Джейсона Калаканиса о том, что компания Amazon намерена в будущем заменить автоматизацией 600 тысяч работников, он указал, что «искусственный интеллект и роботы займут все рабочие места».

«Работать можно будет по желанию, к примеру, выращивать свои овощи вместо того, чтобы покупать их в магазине», - отметил бизнесмен.

Ранее Маск показал видео тренировки робота Optimus в стиле кунг-фу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

