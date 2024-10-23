Автомобилисты призвали обязать самокатчиков приобретать полис ОСАГО

Замедление скорости движения электросамокатов всего на 5 км/ч привело к сокращению на 48% числа ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) и на 67% — их наездов на пешеходов, передает «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦОДД Москвы. Похмелкин отметил, что принудительное снижение скорости на арендных самокатах действительно могло благоприятно сказаться на статистике.



«Штрафы вряд ли как-то сильно повлияли на снижение числа ДТП с самокатчиками, а вот принудительное снижение скорости, думаю, действительно помогло. Однако я все равно считаю, что не все проблемы с самокатчиками урегулированы. Я считаю, что самокатчики должны приобретать полисы ОСАГО, так как они являются полноценными участниками дорожного движения. Когда происходит ДТП, с самокатчиков-то ничего не возьмешь, страховке они не подлежат», - сказал собеседник НСН.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН заявила, что регистрация каждой поездки на электросамокате добавит ответственности пользователям, что положительно скажется на статистике ДТП.

