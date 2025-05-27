Госдума поддержала наказание за управление транспортом под воздействием лекарств

В документе речь идёт о препаратах, в составе которых имеются вещества, не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам и психотропным веществам, но ухудшающие реакцию и внимание. Административная ответственность будет наступать при их обнаружении в организме в ходе медосвидетельствования.

«Кроме того, должна быть «установлена совокупность клинических признаков опьянения», возникших вследствие приёма данных лекарств», - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что перечень таких веществ будет определён правительством РФ. В список могут попасть анестетики, препараты против эпилепсии и болезни Паркинсона, а также снотворные и седативные средства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Росси предложили ввести особую автостраховку для людей, оказывающих услуги «трезвых водителей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

