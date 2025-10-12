Суд оштрафовал рэпера Гуфа за отказ пройти медосвидетельствование

Выступление артиста в калининградской «Резиденции королей» состоялось 23 августа. Перед началом к Гуфу подошли полицейские, сославшись на сообщения о его якобы неадекватном поведении. Долматова попросили пройти медосвидетельствование, однако он отказался.

По словам представителя рэпера, Гуф был абсолютно трезв, а отказался от освидетельствования из-за желания не срывать концерт, на который уже пришли зрители. Представитель Гуфа добавил, что Долматову вручили заранее заполненный бланк об отказе, который тот подписал.

Ранее сообщалось, что новая девушка Гуфа Вероника Нестерова зарабатывает выступлениями перед криминальными авторитетами и зэками, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».