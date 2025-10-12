Путин отменил акцизы на дизельное топливо до мая 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал указ, октября 2025 года по 1 мая 2026 года акцизы на дизельное топливо, произведённое путём смешения с авиакеросином, в том числе вне нефтеперерабатывающих заводов. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Смешивание дизеля с авиакеросином обычно используется для производства зимнего дизельного топлива.

Другим указом с октября 2025 года по май 2026 года Путин ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Этот механизм, действующий с 2019 года, направлен на стабилизацию цен на топливо внутри страны при росте мировых цен, компенсируя производителям разницу между экспортными и внутренними ценами из бюджета.

Средние цены на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо на Петербургской бирже уже несколько недель подряд держатся на уровне, близком к историческим максимумам. На фоне этого нефтяные компании начали получать значительно меньше выплат по демпферному механизму: в августе из бюджета им было перечислено 30,5 млрд рублей, тогда как в июле эта сумма составляла 80,5 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
ТЕГИ:ПутинЦены На БензинБензинРоссия

