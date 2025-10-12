Путин отменил акцизы на дизельное топливо до мая 2026 года

Контакты между РФ и Азербайджаном не прерывались

Предложение ограничить количество животных исходя из метража квартиры может привести к тому, что люди начнут избавляться от своих питомцев

МВД предупреждает о новом вирусе, который маскируется под известные приложения

В БДТ открыли выставку «Мой путь...», приуроченную к двойному юбилею народной артистки РСФСР Светланы Крючковой