Макс Фадеев считает своей задачей поднять уровень музыкальных артистов в РФ
Российский продюсер и композитор Максим Фадеев в заявил, что одной из его главных задач является повышение профессионального уровня артистов на отечественной музыкальной сцене. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
По словам Фадееве, именно в этом он видит своё предназначение. По его мнению, необходимо поднять общий уровень российской эстрады.
«Сейчас на эстраду смотреть больно. Очень. Потому что настоящих артистов почти не осталось», - сказал Фадеев.
Фадеев также рассказал, что в ближайшее время планирует открыть собственную музыкальную школу, целью которой станет воспитание «настоящих артистов». По его словам, это давняя мечта, которая наконец начинает воплощаться в жизнь. Основой обучения станет его собственная методика, основанная на традициях старой советской школы, но адаптированная к современным реалиям.
Продюсер подчеркнул, что считает развитие качественного музыкального образования ключевым условием для возрождения отечественной сцены, повышения уровня исполнителей и появления нового поколения профессионалов.
Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев назвал конец 1990-х — начало 2000-х «золотым временем» для российских продюсеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
