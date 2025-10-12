Макс Фадеев считает своей задачей поднять уровень музыкальных артистов в РФ

По словам Фадееве, именно в этом он видит своё предназначение. По его мнению, необходимо поднять общий уровень российской эстрады.

«Сейчас на эстраду смотреть больно. Очень. Потому что настоящих артистов почти не осталось», - сказал Фадеев.

Фадеев также рассказал, что в ближайшее время планирует открыть собственную музыкальную школу, целью которой станет воспитание «настоящих артистов». По его словам, это давняя мечта, которая наконец начинает воплощаться в жизнь. Основой обучения станет его собственная методика, основанная на традициях старой советской школы, но адаптированная к современным реалиям.

Продюсер подчеркнул, что считает развитие качественного музыкального образования ключевым условием для возрождения отечественной сцены, повышения уровня исполнителей и появления нового поколения профессионалов.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев назвал конец 1990-х — начало 2000-х «золотым временем» для российских продюсеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».