«Это безобразие. Если человек сидел как пассажир, то он не является водителем, он не должен иметь при себе водительское удостоверение и не должен ничего предъявлять инспектору. У нас это пока не прописано. Тут сложный вопрос, если эта машина совершит ДТП, кто будет отвечать? Тоже не прописано. Надо было ему сказать, что он никакие документы дать не может, кроме техпаспорта, чтобы видели, что машина вне угона. А он дал им не только техпаспорт, но и водительское удостоверение. Вот они и оформили его как водителя. Если сотрудники ГАИ будут трактовать нажимание кнопок как управление транспортным средством, тогда ему грозит лишение прав на полтора-два года. У нас тут дыра в законодательстве, надо заняться этим вопросом. Я расскажу об этом в Госдуме. Осенью начнем разбираться», - заявил он.

Ранее Ольшанский завил НСН, что возвращение 50% скидки на оплату административных штрафов в России отвечает социальной справедливости и позволит повысить их собираемость.

