«Бросили вызов»: Как китайские электрокары обходят Tesla и Porsche в России

Китайские электромобили стоимостью до 5 млн рублей лидируют в этом сегменте по популярности у россиян, бросив вызов конкурентам из Америки и Европы, заявил в интервью НСН гендиректор дилера «Тесла-клуб» Алексей Еремчук.

Ранее стало известно, что электрический суперседан Xiaomi SU7 Ultra стал рекордсменом на Международном автодроме Шанхая, побив рекорд скорости, установленный ранее Porsche Taycan Turbo GT. Еремчук объяснил, когда китайские электрокары превзойдут топовых европейских производителей.