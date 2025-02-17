«Бросили вызов»: Как китайские электрокары обходят Tesla и Porsche в России
Россиянам не нравятся стоимость и аскетизм Tesla, автомобили Porsche и Mercedes превзойти тяжело, но в сегменте до 4-5 млн рублей китайские электромобили впереди всех в РФ, сказал в эфире НСН Алексей Еремчук.
Китайские электромобили стоимостью до 5 млн рублей лидируют в этом сегменте по популярности у россиян, бросив вызов конкурентам из Америки и Европы, заявил в интервью НСН гендиректор дилера «Тесла-клуб» Алексей Еремчук.
Ранее стало известно, что электрический суперседан Xiaomi SU7 Ultra стал рекордсменом на Международном автодроме Шанхая, побив рекорд скорости, установленный ранее Porsche Taycan Turbo GT. Еремчук объяснил, когда китайские электрокары превзойдут топовых европейских производителей.
«В Китае очень много инженеров, очень много передовых технологий. Они не боятся экспериментировать и сейчас бросили вызов консервативной Европе с консервативной Америкой. У китайцев более продвинутые технологии, но они пока не согласованы между собой. С точки зрения скорости они побили нынешних рекордсменов, но с точки зрения качества езды там есть вопросы. Пока немцев, тех же Porsche и Mercedes, очень тяжело превзойти, но мы видим эти вспышки. Системно китайцы готовы, я думаю, года через три показывать достойные автомобили по всем показателям», - сказал эксперт.
Еремчук объяснил, чем привлекают россиян «китайцы» и что мешает Tesla.
«Если мы берем бюджет до четырех миллионов рублей, то китайские электромобили впереди, они дают самый максимум за такие деньги. У Tesla до сих пор самые лучшие батарея, автопилот и двигатель, но привычный интерьер лучше делают китайцы. Tesla сделала очень аскетичные интерьеры, и это нашим людям не нравится. Плюс из-за санкций цена достаточно высокая - Tesla не может быть дешевле 5 миллионов рублей. Поэтому в сегменте до 5 миллионов в лидерах точно китайские электромобили», - заключил собеседник НСН.
При этом он высказал мнение, что у российских производителей электромобилей есть шансы через какое-то время встать в один ряд с лидерами в сегменте недорогих автомобилей.
Автоэксперт Игорь Моржаретто ранее говорил «Радиоточке НСН», что сегодня автопроизводителипо всему миру признают, что ставка на электромобили была преждевременной и возвращаются к обычным двигателям.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Патрушев предрек странам Запада раскол на три группы
- Два человека погибли в провалившемся под лед автомобиле в Приморье
- Во Франции возмутились массажем и кремами для заключенных на 14 февраля
- Зеленский: Визит Келлога на Украину ожидается 20 февраля
- Юрист напомнил работодателям о наказании за отказ от индексации зарплат
- В Петербурге мужчина с пистолетом украл из магазина деньги и цветы
- Певицу Шакиру госпитализировали из-за болей в животе
- В Москве временно закрыли еще один магазин «Светофор»
- В Госдуму внесли проект, разрешающий россиянам любую самооборону при проникновении в их дом
- Продажи книг Дональда Трампа выросли на фоне переговоров России и США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru