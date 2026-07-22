Реализация легковых автомобилей на газе в июне подскочила в 12 раз на фоне топливного дефицита, а совокупные продажи легкового транспорта и автобусов, оборудованных двигателями на газе, выросли в июне на 33%, передает РБК. Хотя в количественном выражении объем остается небольшим: за месяц было продано всего около 900 транспортных средств такого типа. Ольшанский отметил, что для россиян такие машины могут быть хорошей альтернативой в условиях нехватки бензина, однако у автомобилей на газу есть свои минусы.

«Конечно, продажа выросла, так как люди боятся, что не будет бензина. С одной стороны, это выход, если где-то с бензином плохо, то с газом легче. Но они могут при определенной ситуации взорваться, быстрее горят. Я не физик и не химик, но специалисты пишут, что они более пожароопасны, чем бензиновая машина. Поэтому каждый, кто покупает себе газомоторный автомобиль должен знать, что у него повышенная пожарная опасность. Тут дело личное. Я бы мучился, стоял бы в очередях за бензином, но ездил бы на бензиновой машине, потому что это проверенное дело. Возил бы в багажнике несколько запасных канистр, если где-то встал — сам себе залил. Но газомоторная техника дешевле и менее дефицитная, поэтому продажи газомоторных машин будут расти», — поделился мнением собеседник НСН.

Ранее президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин рассказывал НСН, что из-за нехватки бензина автоперевозчики стали отказываться от дальних поездок, чтобы не брать на себя ответственность, если грузы испортятся в дороге.

