Автомобили ОБСЕ выехали из Луганска и Донецка

Все автомобили мониторинговой миссии ОБСЕ покинули Донецк. Об этом ТАСС сообщил руководитель представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Отмечается также, что в колонне более 40 машин, официальных данных о том, на какой КПП они направляются, нет.

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При этом очевидцы сообщили, что автомобили направились в сторону КПП «Успенка» на границе ДНР с Россией.

Ранее Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН резолюцию группы западных стран с осуждением российской специальной военной операции на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРДНРДонецкОБСЕ
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