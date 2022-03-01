Автомобили ОБСЕ выехали из Луганска и Донецка
Все автомобили мониторинговой миссии ОБСЕ покинули Донецк. Об этом ТАСС сообщил руководитель представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Отмечается также, что в колонне более 40 машин, официальных данных о том, на какой КПП они направляются, нет.
При этом очевидцы сообщили, что автомобили направились в сторону КПП «Успенка» на границе ДНР с Россией.
Ранее Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН резолюцию группы западных стран с осуждением российской специальной военной операции на Украине.
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