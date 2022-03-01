Автомобили ОБСЕ выехали из Луганска и Донецка

Все автомобили мониторинговой миссии ОБСЕ покинули Донецк. Об этом ТАСС сообщил руководитель представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Отмечается также, что в колонне более 40 машин, официальных данных о том, на какой КПП они направляются, нет.