Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию по ситуации на Украине

РФ воспользовалась своим правом вето в Совбезе. Проект резолюции поддержали 11 стран. Китай, Индия и ОАЭ воздержались от голосования.

Документ называет действия России нарушающими Устав ООН; авторы резолюции требуют немедленно прекратить использование Россией силы против Украины и вывести все свои войска за границы страны, признанные международным сообществом.

Кроме того, проект резолюции осуждает признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик и требует отказаться от этого решения.

