В Раде призвали исключить Россию из ООН, ОБСЕ и Совета Европы

Такой же проект подготовлен Верховной Радой и к ОБСЕ с призывом исключить Россию из ее состава.

Кроме того в Раде зарегистрировали еще один проект постановления, обращенный к Совету Европы, с просьбой о прекращении членства России в нем.

Тексты документов и пояснительные записки пока не обнародованы. Автором документа значится внефракционный депутат Оксана Савчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от Запада дальнейшего санкционного давления на Россию

