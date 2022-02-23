В Раде призвали исключить Россию из ООН, ОБСЕ и Совета Европы
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об обращении к Генеральной ассамблее ООН об исключении России из состава организации. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.
Такой же проект подготовлен Верховной Радой и к ОБСЕ с призывом исключить Россию из ее состава.
Кроме того в Раде зарегистрировали еще один проект постановления, обращенный к Совету Европы, с просьбой о прекращении членства России в нем.
Тексты документов и пояснительные записки пока не обнародованы. Автором документа значится внефракционный депутат Оксана Савчук.
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