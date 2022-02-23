В Раде призвали исключить Россию из ООН, ОБСЕ и Совета Европы

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об обращении к Генеральной ассамблее ООН об исключении России из состава организации. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Зеленский издал указ о призыве граждан из резерва

Такой же проект подготовлен Верховной Радой и к ОБСЕ с призывом исключить Россию из ее состава.

Кроме того в Раде зарегистрировали еще один проект постановления, обращенный к Совету Европы, с просьбой о прекращении членства России в нем.

Тексты документов и пояснительные записки пока не обнародованы. Автором документа значится внефракционный депутат Оксана Савчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от Запада дальнейшего санкционного давления на Россию

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/verkhovna_rada
ТЕГИ:Верховная РадаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры