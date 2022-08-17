Автоматизированная система анализа запрещенного контента «Окулус» заработает в декабре
Автоматизированная система «Окулус» может появиться уже в декабре, сообщил ТАСС директор по цифровым технологиям подведомственного Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) Константин Буланов.
Сообщается, что система будет заниматься выявлением признаков запрещенного контента в сети, на создание выделено 57,5 миллиона рублей.
Буланов отметил, что «Окулус» будет анализировать фото и видео на наличие запрещенной символики. Также предполагается, что будет внедрена система распознавания текста на изображениях и кадрах видеоматериалов.
В приоритетный перечень для выявления попали следующие нарушения: признаки экстремизма, призывы к массовым беспорядкам, оскорбление общества и государства, пропаганда нетрадиционных сексуальных меньшинств и другое.
Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев (фракция «Новые люди») заявил, что вопрос возможной разблокировки в РФ соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) будет рассмотрен до конца сентября-октября текущего года.
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