Автоматизированная система анализа запрещенного контента «Окулус» заработает в декабре

В приоритетный перечень для выявления попали следующие нарушения: признаки экстремизма, призывы к массовым беспорядкам, оскорбление общества и государства, пропаганда нетрадиционных сексуальных меньшинств и другое.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев (фракция «Новые люди») заявил, что вопрос возможной разблокировки в РФ соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) будет рассмотрен до конца сентября-октября текущего года.



