В России предложили маркировать VPN-сервисы знаком «18+»

По его мнению, следует обязать российские магазины мобильных приложений обозначать подобные сервисы как запрещённые для детей, а разработчиков - информировать пользователей о потенциальной возможности передачи их данных третьим лицам.

«Сама технология, лежащая в основе таких программ, не позволяет установить полноценный контроль за их распространением. Помимо доступа к заблокированным соцсетям, такие приложения также позволяют посещать сайты, содержащие деструктивный контент, особенно опасный для детей и подростков», — отметил Кудж.

Он сослался на данные мобильных операторов, которые заявили об увеличении количества загрузок VPN-сервисов в РФ за март-июль 2022 года в 53,5 раза. Кудж добавил, что с помощью VPN четверть россиян продолжают пользоваться заблокированными в стране соцсетями, а маркировака поможет пользователям быть более осмотрительными в Сети.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что установил себе VPN-сервис, объяснил это тем, что в России такая мера не запрещена, сообщает Ura.ra.

