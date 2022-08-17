В Госдуме рассказали, когда в России могут разблокировать Instagram*

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев (фракция «Новые люди») заявил, что вопрос возможной разблокировки в РФ соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) будет рассмотрен до конца сентября-октября текущего года, сообщает РИА Новости.

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Он отметил, что сначала Генпркуратура должна проверить деятельность компании Meta на соответствие российскому законодательству, его партия намерена направить в ведомство соответствующий запрос.

«Если Генпрокуратура не найдет признаков противоправной деятельности, то Meta будет иметь право обратиться в суд с заявлением, в котором укажет либо на прекращение распространения противоправного контента, либо на изменение своей политики», - указал он.

Ткачев добавил, что проверка займёт месяц.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что социальная сеть Instagram может быть разблокирована в России, если заблокирует любые призывы убивать россиян, а также извинится перед российскими гражданами, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:БлокировкаГосдумаРоссияСоцсетиInstagram
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