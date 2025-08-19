Взимание платы за въезд автомобилей в центр города поможет разгрузить дороги Санкт-Петербурга, но этот шаг не должен быть резким, а хорошо продуманным и включающим льготы и меры социальной поддержки, рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский предложил 17 августа ввести оплату за въезд в центр города в течение ближайших пяти лет. По его мнению, в городе это будет просто реализовать, потому что по строению он похож на Стокгольм, в котором такие ограничения уже давно существуют, его слова передает «Деловой Петербург». Автоэксперт усомнился, что процесс станет легким для города.