Властей Петербурга предостерегли от ввода платы за въезд в центр города

Вводить платный въезд в центр города нужно очень осторожно и только после работы с местным населением, заявил НСН Игорь Моржаретто.

Взимание платы за въезд автомобилей в центр города поможет разгрузить дороги Санкт-Петербурга, но этот шаг не должен быть резким, а хорошо продуманным и включающим льготы и меры социальной поддержки, рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский предложил 17 августа ввести оплату за въезд в центр города в течение ближайших пяти лет. По его мнению, в городе это будет просто реализовать, потому что по строению он похож на Стокгольм, в котором такие ограничения уже давно существуют, его слова передает «Деловой Петербург». Автоэксперт усомнился, что процесс станет легким для города.

«С одной стороны, это может разгрузить центр города, тем более такого крупного, как Санкт-Петербург. С другой стороны, это очень сложный вопрос с социальной точки зрения. Здесь надо предусмотреть возможности льгот или избавления от платы для местных жителей, ввести дифференцированную оплату для самых разных категорий, чтобы в час-пик была одна сумма, для туристов на весь день — другая. В Лондоне споры по этому поводу продолжались почти 10 лет. За это время были многочисленные опросы населения, велась работа с жителями. Если просто сделать заезд в центр платным, то можно получить внутренний протест у туристов и жителей ближайших городов. Условный Великий Новгород может сказать, а вы тоже к нам приезжаете отдыхать, платите деньги. Здесь очень тонкий вопрос, а что касается возможной цены, какой бы она ни была, нет такой суммы, чтобы она устроила всех, кто-то останется обижен», — заключил он.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ПробкиПДДСанкт-Петербург

