Россиянам хотят возвращать деньги за свадьбу
В Госдуму направлен проект закона, предусматривающий получение налогового вычета на свадебные расходы, сообщает ТАСС.
Авторы инициативы - депутаты от партии «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым. Согласно предложению, супругам будет предоставляться социальный налоговый вычет на расходы, связанные с организацией и проведением свадебного торжества в рамках государственной регистрации брака. Чтобы получить вычет, нужно будет подтвердить затраты. Максимальная сумма, которую можно будет вернуть - не более 400 тыс. рублей на двоих. Планируется, что свадебный налоговый вычет будет предоставляться однократно, и отдельно от общего лимита, установленного для трат на обучение, лечение, спорт и иные социальные цели.
Он распространяется на расходы, понесенные не ранее чем за 12 месяцев до даты официальной регистрации брака и не позднее 3 месяцев после нее. Если законопроект будет принят, то вступит в силу с 1 января 2027 года.
Парламентарии считают, что принятие жокумента обеспечит дополнительную поддержку вступающим в брак, снизит единовременные траты молодых семей, сделает расчеты в свадебной сфере прозрачнее.
Ранее в РФ предложили расширить один тип налоговых вычетов для бабушек и дедушек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россияне массово отказываются от отдыха на Черном море из-за разливов нефти
- Россиянам хотят возвращать деньги за свадьбу
- Первые пациенты получили российскую вакцину от рака кишечника
- Мерц ответил на предложение об участии Шредера в переговорах с Россией
- Президент «Автоваза» пересел с Mercedes на Lada
- СМИ: Машина сбила людей на остановке в Москве
- СМИ: Россия развернет ядерные торпеды «Посейдон» на «Хабаровске»
- Средства ПВО уничтожили 38 дронов ВСУ над территорией России
- Чубайс прокомментировал дела против бывших коллег по «Роснано»
- СМИ: Страны Персидского залива готовы заключить пакт о ненападении с Ираном