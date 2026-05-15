Россиянам хотят возвращать деньги за свадьбу

Авторы инициативы - депутаты от партии «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым. Согласно предложению, супругам будет предоставляться социальный налоговый вычет на расходы, связанные с организацией и проведением свадебного торжества в рамках государственной регистрации брака. Чтобы получить вычет, нужно будет подтвердить затраты. Максимальная сумма, которую можно будет вернуть - не более 400 тыс. рублей на двоих. Планируется, что свадебный налоговый вычет будет предоставляться однократно, и отдельно от общего лимита, установленного для трат на обучение, лечение, спорт и иные социальные цели.

Он распространяется на расходы, понесенные не ранее чем за 12 месяцев до даты официальной регистрации брака и не позднее 3 месяцев после нее. Если законопроект будет принят, то вступит в силу с 1 января 2027 года.

Парламентарии считают, что принятие жокумента обеспечит дополнительную поддержку вступающим в брак, снизит единовременные траты молодых семей, сделает расчеты в свадебной сфере прозрачнее.

Ранее в РФ предложили расширить один тип налоговых вычетов для бабушек и дедушек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

