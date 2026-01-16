Как в СССР: АвтоВАЗ нарастит продажи через госзаказ
Только нерыночные способы продвижения и сбыта помогут АвтоВАЗу увеличить продажи своих автомобилей, заявил НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.
Единственный способ, благодаря которому АвтоВАЗ сможет нарастить сбыт своих автомобилей – госконтракты на поставки машин чиновникам. Так российский производитель выдержит конкуренцию с китайским автопромом, заявил НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.
АвтоВАЗ, резко сокративший российские продажи Lada в прошлом году и снизивший в результате долю рынка, в 2026 году намерен увеличить реализацию автомобилей на 9,3%, до 370 тысяч штук, заявил «Коммерсанту» глава компании Максим Соколов.
«Я вижу путь огосударствления производства и сбыта. При советской власти у нас все было четко: Сельсовет ездил на УАЗике, глава администрации - на «Жигулях», в Москве председатель исполкома - на «Волге», заместитель министра - на «Волге» улучшенной, министр – на «Чайке», зампредседателя Совета министров - на ЗИЛе. И сейчас у нас уже хорошо: на «Аурусе» ездят руководители государства, в Госдуме очень много машин с АвтоВАЗа. «Волгу» делают уже, теперь осталось собрать что-то типа «Чайки». Вазовские автомобили должны быть и побольше, и поменьше, и четырехцилиндровый двигатель, и шестилитровый. Сбыт зависит только от государственных решений: «Жигули» и «Москвичи» должны прибывать в различные органы власти и управления», - считает Ольшанский.
По мнению вице-президента «Движения автомобилистов России», только в этом случае АвтоВАЗ сможет увеличить долю рынка в условиях усиления присутствия китайских автопроизводителей.
«Если многочисленные государственные учреждения от Сельсовета до Госдумы будут приобретать российские автомобили, тогда конкуренция возможна», - заявил автоэксперт.
Проблемы в работе двигателей некоторых Lada не носят массовый характер, владельцы таких автомобилей должны обратиться в сервис для выяснения первопричин, заявил ранее НСН глава Союза автосервисов России Юрий Валько.
