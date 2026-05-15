Первые пациенты получили российскую вакцину от рака кишечника

Первые пять пациентов получили российскую вакцину от рака кишечника, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.

Онковакцину по ОМС смогут получить пациенты по показаниям

По ее словам, в настоящее время пока речь идет только о колоректальном раке. Вакцинации ожидают еще 35 пациентов. Первый вакцинированный провел шесть дней вакцины. Препарат переносится хорошо и он безопасен. Однако об эффективности лечения более конкретно можно будет говорить через несколько месяцев.

Стоимость всех процедур для одного онкологического больного может достигать 5,5 миллиона рублей, но за всех платит государство, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, Академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

