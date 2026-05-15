Первые пациенты получили российскую вакцину от рака кишечника
Первые пять пациентов получили российскую вакцину от рака кишечника, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
По ее словам, в настоящее время пока речь идет только о колоректальном раке. Вакцинации ожидают еще 35 пациентов. Первый вакцинированный провел шесть дней вакцины. Препарат переносится хорошо и он безопасен. Однако об эффективности лечения более конкретно можно будет говорить через несколько месяцев.
Стоимость всех процедур для одного онкологического больного может достигать 5,5 миллиона рублей, но за всех платит государство, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, Академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
Горячие новости
- Первые пациенты получили российскую вакцину от рака кишечника
- Мерц ответил на предложение об участии Шредера в переговорах с Россией
- Президент «Автоваза» пересел с Mercedes на Lada
- СМИ: Машина сбила людей на остановке в Москве
- СМИ: Россия развернет ядерные торпеды «Посейдон» на «Хабаровске»
- Средства ПВО уничтожили 38 дронов ВСУ над территорией России
- Чубайс прокомментировал дела против бывших коллег по «Роснано»
- СМИ: Страны Персидского залива готовы заключить пакт о ненападении с Ираном
- Джеки Чан снимет фильм «Доспехи бога IV» в Азербайджане и Казахстане
- Суд в Гааге отказался временно освободить Ратко Младича для лечения