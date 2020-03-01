Автоэксперт рассказал, как ретроавтомобили получат номера

В России введен новый ГОСТ: «Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки». Его действие касается раритетных и классических автомобилей, мотоциклов и прицепов старше 30 и 50 лет. В ГОСТе указаны требования к безопасности, соблюдение которых необходимо для допуска старого автомобиля на дорогу, сообщают Известия.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН обратил внимание на то, что новый ГОСТ не имеет отношение к безопасности. По мнению собеседника НСН, документ вводит новое понятие и помогает упорядочить авторынок.

«Новый ГОСТ – попытка ввести ретроавтомобили в правовое русло. До введения нового ГОСТ в России не существовало вообще понятия «ретроавтомобиль». Теперь новый ГОСТ позволит получить для классического автомобиля специальный номер с буквой «К», что позволит не проходить ежегодный техосмотр и ОСАГО и спокойно передвигаться, например, в составе колонны парада. Ведь сейчас номера у автомобиля или нет, или он получен каким-то «левым» путем.