Автоэксперт рассказал, как ретроавтомобили получат номера
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН рассказал, как новый ГОСТ для раритетных автомобилей повлияет на их владельцев.
В России введен новый ГОСТ: «Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки». Его действие касается раритетных и классических автомобилей, мотоциклов и прицепов старше 30 и 50 лет. В ГОСТе указаны требования к безопасности, соблюдение которых необходимо для допуска старого автомобиля на дорогу, сообщают Известия.
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН обратил внимание на то, что новый ГОСТ не имеет отношение к безопасности. По мнению собеседника НСН, документ вводит новое понятие и помогает упорядочить авторынок.
«Новый ГОСТ – попытка ввести ретроавтомобили в правовое русло. До введения нового ГОСТ в России не существовало вообще понятия «ретроавтомобиль». Теперь новый ГОСТ позволит получить для классического автомобиля специальный номер с буквой «К», что позволит не проходить ежегодный техосмотр и ОСАГО и спокойно передвигаться, например, в составе колонны парада. Ведь сейчас номера у автомобиля или нет, или он получен каким-то «левым» путем.
Сегодня ретроавтомобилей достаточно много, как и их коллекционеров во всей стране. В Москве только штук пять автомобильных музеев, не говоря о частных коллекциях. Если у вас есть Mercedes 1936 года, на котором надо ехать к месту выставки, надо было техосмотр проводить, покупать полис ОСАГО. А ведь большую часть времени эти автомобили не используются – их демонстрируют только на выставках. Чтобы туда попасть, надо заказывать погрузчик», - пояснил Моржаретто.
Автоэсперт отметил, что процедура и стоимость получения документов для ретроавтомобилей пока не уточнены.
«Не ясно, как будет проходить процедура получения номеров на ретроавтомобиль и сколько будет стоить. С другой стороны, она не является обязательной. Например, если в музее считают, что раз в год могут вызвать эвакуатор, чтобы отвезти машину на выставку, - можно не получать никакие номера», - заявил собеседник НСН.
Ранее Игорь Моржаретто рассказал НСН, почему вместо введения фото- и видеофиксации техосмотра следовало бы в принципе отменить эту процедуру.
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