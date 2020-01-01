В России действуют новые правила ведения единого реестра автомобилей
В России с 1 января вступили в силу измененные правила ведения государственного реестра транспортных средств. В документе будет зафиксирована история всех регистрируемых автомобилей, отмечает РИА Новости
В государственном реестре транспортных средств содержится информация обо всех автомобилях, регистрируемых действиях и сделках с ними. Получить выписку из реестра о том или ином автомобиле можно через портал госуслуг.
Новые правила разработаны МВД России во исполнение федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ведением государственного реестра транспортных средств с 1 января займется его оператор - МВД России.
Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН рассказал, как будут покупатели регистрировать автомобиль и получать номера, когда наладится работа нового автореестра.
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