В России действуют новые правила ведения единого реестра автомобилей

В России с 1 января вступили в силу измененные правила ведения государственного реестра транспортных средств. В документе будет зафиксирована история всех регистрируемых автомобилей, отмечает РИА Новости

В государственном реестре транспортных средств содержится информация обо всех автомобилях, регистрируемых действиях и сделках с ними. Получить выписку из реестра о том или ином автомобиле можно через портал госуслуг.